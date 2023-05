«Logré reclamar mi derecho y recuperar mi dinero»

Breve relato de una trabajadora que logró defender sus derechos gracias a la red de apoyo mutuo de AutoDEfensa LAboral #ADELA.

«Hola, soy vecina del barrio, durante el verano pasado encontré en la red de búsqueda de empleo de Carabanchel (REBECA) a través del canal de telegram que tienen un trabajo en una tintorería.

Me hicieron una entrevista para contratarme pero en cambio no me hicieron el contrato, porque mi empleadora primero quería ver si estaba a la altura de aprender rápido, sabiendo que ella buscaba alguien con o sin experiencia. Iba a trabajar 10 días de prueba y al final acabé de trabajar solamente tres días, ya que me echó por romperla un vestido sin querer, y al día siguiente me pagó solamente 20 € euros.

Ella sabía que me daba menos de lo que me correspondía y yo no veía normal de pagarme solamente 20 € euros, así que al día siguiente fui a verla para que me diese más, suponiendo que debía pagarme el doble de lo que me dio, por 5 horas al día de 9hr a 14.00 horas durante 3 días, pero no hubo un acuerdo. Ahora gracias al grupo de AutoDEfensa LAboral de la Asamblea Popular logré reclamar mi derecho de pago que había trabajado media jornada esos días y recuperar mi dinero».