ADELA se enfrenta a un restaurante que explota y discrimina a sus trabajadores

Miguel Ángel, Frank y Marco son los tres trabajadores que se encuentran en plena lucha contra el restaurante, que les mantuvo sin contrato de trabajo y alta en la Seguridad Social, y en el que han sufrido discriminación por su procedencia y orientación sexual. Se trata de la segunda ocasión en la que ADELA, el grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, se enfrenta a este restaurante por graves vulneraciones de derechos.

Miguel Ángel, Frank y Marco son compañeros del grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, ADELA. Eran trabajadores de un restaurante, pero al principio no tuvieron contrato de trabajo o el que les hicieron no era el correcto, ni estuvieron dados de alta en la Seguridad Social. Tampoco cobraron las horas extraordinarias que les obligaban a realizar. Y sufrían continúas situaciones de discriminación e intimidación por su procedencia, son migrantes, y su orientación sexual.

El restaurante ha jugado con su miedo y su salud y ha vulnerado gravemente muchos de los derechos laborales que existen, aprovechándose de la situación administrativa de los tres compañeros. Ante estas agresiones de la empresa, ADELA no juega, ADELA va muy en serio y ha dado respuesta de forma colectiva a estos abusos patronales. Primero a través de la vía judicial pero también con la denuncia pública.

Tras recibir la denuncia pertinente y comenzar con la campaña en redes sociales, la empresa ha realizado llamadas a los compañeros, tratando de intimidarles y de disuadirles para que no siguiesen adelante, utilizando falsos argumentos, tales como el restaurante va a cerrar si tienen que pagar lo que deben, y atacando con descalificativos al grupo de Autodefensa Laboral. Estas conversaciones han sido grabadas, algo que ADELA siempre recomienda hacer en caso de conflictos, y serán utilizadas para la protección y defensa de los derechos laborales de estos trabajadores.

Además, el abogado del restaurante ha contactado con ADELA para “contrastar la información que hemos denunciado y conversar sobre este asunto”, lo cual puede revelar que la empresa quiere llegar a un acuerdo. No obstante, la campaña de denuncia sigue adelante, así como la convocatoria de un nuevo piquete informativo que tendrá lugar el próximo miércoles 16 de junio.

Desde ADELA se persigue que este restaurante pague lo que debe a los tres compañeros, pero también hacer visible el daño moral y físico que el restaurante ha causado a Miguel Ángel, Frank y Marco.

La venganza se sirve en plato frío

En ADELA son fans de las justas venganzas. Aquellas que se fraguan de forma colectiva para reparar el daño que causan las empresas a la clase trabajadora. Tienen la convicción de que ninguna agresión debe quedar sin respuesta. Y en este caso y nunca mejor dicho, la venganza se sirve en plato frío. Una venganza cocinada por ADELA que en el restaurante se van a comer.

¿Quieres vengarte junto a ADELA? Este es el menú bien frío en el que puedes colaborar y estas son las acciones que puedes cocinar para darle al restaurante:

Reserva en su restaurante pero luego no vayas.

Deja malas valoraciones en sus cuentas en redes sociales y portales digitales.

Escribe un correo electrónico pidiendo que paguen a nuestros compañeros.

También, puedes decírselo por teléfono.

Y por supuesto, dale a la imaginación: hay muchas posibles acciones de presión

El restaurante reincide en la vulneración de derechos laborales

No es la primera vez que ADELA se enfrenta a este restaurante pero ojalá sea la última. La primera ocasión fue otro compañero del grupo que trabajaba para este mismo restaurante sin contrato, sin estar dado de alta en la Seguridad Social, y donde sufrió un accidente que le produjo quemaduras en ambos brazos con un producto químico de limpieza.

Tras varios meses de lucha, en los que ADELA y Jesús iniciaron un proceso judicial, realizó denuncia pública y convocó un piquete informativo al que acudieron decenas de personas; la empresa cedió a su presión, y comenzaron unas negociaciones, que dieron lugar a un acuerdo favorable para Jesús.

Sobre ADELA

ADELA es el grupo de la Asamblea Popular de Carabanchel que hace realidad la autodefensa laboral, actuando como sindicato de barrio. Actúa desde la horizontalidad, el feminismo, el apoyo mutuo, la acción directa y la formación para dar apoyo a diferentes personas con problemas derivados de sus trabajos.

Para contactar con el grupo o participar en él:

grupoadelacarabanchel@gmail.com y en el teléfono 644.26.23.90

+ info: www.asambleadecarabanchel.org