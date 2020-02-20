Madrid en Acción: ya está en las calles un nuevo periódico gratuito

Madrid en Acción es un periódico realizado desde la diversidad de numerosos colectivos, asociaciones y movimientos sociales de la Comunidad de Madrid.

El objetivo del periódico es informar a la población con menos recursos de las noticias que no salen en los medios convencionales a través de la información que nos hacen llegar todos los colectivos que participan en el periódico. Madrid en Acción no redacta, solo transmite la información. Nadie cobra, todas y todos colaboramos. El periódico se financia con bonos de 5€ (50 ejemplares) que reparten los colectivos o personas participantes desde los puntos de distribución.

Este proyecto de un periódico de los movimientos sociales de la Comunidad de Madrid parte de la experiencia del periódico madrid15m, órgano de expresión de las asambleas del movimiento 15M del mismo ámbito territorial. Estimamos que el camino recorrido logrando mantener durante más de siete años un periódico totalmente autogestionado puede ser de gran utilidad para la propuesta que hacemos a través de estas páginas. el periódico que proponemos no sería en modo alguno la continuidad de madrid15m, sino un medio de comunicación totalmente nuevo, órgano de expresión de todos los colectivos que en él participen, de nadie más y de nadie menos.

En fin que Madrid en Acción quiere ser un periódico que, siguiendo el modelo horizontal de madrid15m en cuanto a funcionamiento del grupo de trabajo, publicación de contenidos, financiación y organización para su producción y reparto, se convierta en el órgano de expresión de los movimientos sociales de la Comunidad de Madrid. Un medio de comunicación impreso, GRATUITO, dirigido a la población madrileña, recordando que mucha gente por ingresos, formación o costumbres no tiene acceso a la red.

Cabecera provisional



El objetivo de este medio sería doble. En primer lugar, romper el bloqueo informativo que sufren los movimientos sociales para que ellos mismos, sin manipulación, puedan mostrar directamente a la población madrileña esa otra realidad que no aparece en los medios y presentar su visión, actividad, propuestas, etc., sobre dicha realidad y su necesaria modificación. En segundo lugar, entendemos que el periódico cumpliría una valiosísima labor como elemento de cohesión entre los distintos movimientos sociales madrileños de varias maneras: a) facilitando que los diferentes colectivos informen de su actividad y accedan fácilmente a la información sobre lo que hacen otros colectivos; b) el tener esa información hará sencillo saber en qué está cada uno, qué necesita y cómo se les puede echar un cable, favoreciendo la solidaridad y el apoyo mutuo; c) con esa información, si mi colectivo está interesado en trabajar en un tema y veo que hay otros colectivos haciéndolo, podemos valorar la suma de esfuerzos o el trabajo en red; d) finalmente, el propio esfuerzo conjunto de sacar el periódico hará que nos conozcamos mejor, nos sintamos “parte de un todo” y estrechará así nuestros lazos de afinidad dentro del conjunto de los movimientos sociales madrileños, contribuyendo a evitar la dispersión informativa de los mismos. En resumen, que la información corra demuestra que los movimientos sociales están muy vivos y hace que los lectores afines quieran “apuntarse”, y hacer cosas juntos (y por tanto conocernos y acostumbrarnos a trabajar unos con otros) nos refuerza a todos.

Queremos dejar muy claro que este nuevo periódico en ningún caso será un medio doctrinario ni pretenderá ofrecer “soluciones mágicas” en sus páginas. Su objetivo será meramente servir de vehículo a la voz de los movimientos sociales madrileños, una voz que es naturalmente plural. Obviamente todos los colectivos (todos los que acuerden participar en el periódico, se entiende) recibirán en el periódico el mismo tratamiento.

Boceto del nuevo medio

Insistimos en la importancia del soporte papel. Ahora mismo la mayoría de la información y acciones generadas se difunden en las redes, y esto está muy bien, pero a nivel individual es muy difícil si no militas simultáneamente en varios colectivos tener una visión de conjunto de la actividad de los movimientos sociales madrileños. Tienes que estar en distintos grupos de WhatsApp y Telegram, y seguir multitud de Instagram, Twitter, Facebook, etc., para obtener información, y si no andamos rápidos (o si no estamos en el “mundo digital”) ni nos enteramos. Las redes sociales son necesarias, y en este proyecto también debemos apostar por ellas, pero pensamos que hay que llevarlas más allá, crear soportes que generen también historia y que esta historia sea accesible hoy y en el futuro para todo el mundo, que las realidades que creamos en el día a día puedan ser analizadas, estudiadas, asumidas, rectificadas, aparcadas y (¿por qué no?) ser motor de nuevas realidades.

Finalmente hay que resaltar que este nuevo medio no pretende ‘competir’ con otros proyectos editoriales y comunicativos. En primer lugar porque cooperará con ellos, en segundo lugar porque su formato -edición en papel y gratuito- no coincide con el de ningún otro medio ni tiene los mismos objetivos ni el mismo territorio -las redes sociales, páginas web…

Desde la Asamblea Popular de Carabanchel te animamos a sumarte a este proyecto tan ilusionante.

Toda la info en: